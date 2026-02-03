Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602011

Heiligenhaus / Ratingen / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Montag, 2. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Heidestraße in Heiligenhaus. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 11 Uhr versuchten unbekannte Täterinnnen oder Täter zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Montag, 2. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ratingen-Zentrum. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Schwarzbachstraße ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen unter anderem zwei Gitarren im Wert von mehreren tausend Euro. Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Montagabend, 2. Februar 2026, überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Ratingen-Breitscheid einen Einbrecher. Gegen 19 Uhr kehrte die 73-Jährige in ihr Einfamilienhaus an der Straße Everskamp zurück, als sie im Wohnzimmer auf einen maskierten Mann traf. Dieser flüchtete unmittelbar durch die Terrassentür in den Garten und floh unerkannt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der flüchtige Täter nicht mehr angetroffen werden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahl der Dieb mehrere hundert Euro Bargeld.

Der Mann kann lediglich als circa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube.

Ebenfalls am Montagabend, 2. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ratingen-Lintorf. In der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung an der Fritz-Windisch-Straße ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Sonntagmittag, 1. Februar 2026, bis Montagnachmittag, 2. Februar 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter versuchten in der Zeit von Sonntagmittag, 14:30 Uhr, bis Montagnachmittag, 16:30 Uhr, gewaltsam durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung am Kapfenberger Weg einzudringen. Dies misslang jedoch und die Einbrecherinnen oder Einbrecher flohen unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell