POL-ME: Trickdiebstahl: 66-Jähriger wird Opfer - 2602017

Langenfeld

Am Dienstagvormittag, 3. Februar 2026, wurde ein 66-Jähriger auf einem Parkplatz in Langenfeld Opfer eines Trickdiebstahls. Der Täter erbeutete mehrere tausend Euro.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:15 Uhr suchte ein 66-Jähriger seine Hausbank an der Solinger Straße auf, um einen mittleren vierstelligen Betrag abzuheben. Im Anschluss begab er sich zu seinem Auto auf dem angrenzenden Parkplatz an der Mack-Stele. Als er einsteigen wollte, wurde er von einem Mann angesprochen. Dieser machte ihn auf mehrere 10 Euro und 20 Euro Geldscheine aufmerksam, die unmittelbar neben dem Auto auf dem Boden lagen.

Der 66-Jährige deponierte seinen Geldumschlag auf dem Fahrersitz und begann in dem Glauben, dass es sich um von ihm verlorenes Geld handelt, die auf dem Boden liegenden Scheine aufzusammeln. Zurück an seinem Auto stellte er den Diebstahl des Umschlags fest.

Der circa 45 Jahre alte Mann, der ihn auf die Geldscheine aufmerksam gemacht hatte, entfernte sich zu Fuß in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Er kann lediglich als circa 1,75 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben worden. Er trug einen weißen Pullover und eine weiße Fleecejacke.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Sie leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Ob eine circa 60 Jahre alte Frau mit mittellangen schwarzen Haaren und bekleidet mit einer blauen Jacke etwas mit dem Trickdiebstahl zu tun hat, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Sie soll sich mit einem dunkelblauen Kleinwagen von dem Parkplatz entfernt haben.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat auf dem Parkplatz an der Solinger Straße 51 beobachtet oder kann Angaben zu dem Mann oder der Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

