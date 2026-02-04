Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens - Drei Personen teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht - 2602018

Düsseldorf-Hellerhof (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen der Beteiligung von Kräften der Polizeiwache Langenfeld teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

"Hellerhof - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens - Drei Personen teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Unfallzeit: Dienstag, 3. Februar, 12:24 Uhr

Gestern Mittag verunfallte ein Streifenwagen der Polizei Mettmann während einer Einsatzfahrt mit einem weiteren Pkw im Düsseldorfer Stadtteil Hellerhof. Zwei Polizeibeamte und eine Frau wurden durch den Unfall teils so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren am Unfallort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein Streifenwagen der Polizei Mettmann im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich Frankfurter Straße/ Hellerhofweg ein, um dort nach links auf den Hellerhofweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte er frontal mit einem Pkw, der auf der Frankfurter Straße geradeaus in Richtung stadtauswärts gefahren war.

Der Fahrer des Streifenwagens, ein 25-jähriger Polizist, war durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 26-jährige Kollegin und die 50-jährige Fahrerin des anderen verunfallten Pkw (zum Unfallzeitpunkt allein im Fahrzeug) wurden durch den Unfall jeweils leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Ein alarmiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort Spuren, unter anderem mit einer Drohne. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an."

