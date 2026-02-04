Polizei Mettmann

POL-ME: Leichenfund in Wohnung: Tote ist identifiziert - 2602020

Monheim am Rhein (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

Wie bereits berichtet ist bei Entrümpelungsarbeiten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Monheimer Ortsteil Baumberg am 30. Januar 2026 ein bereits zum Teil skelettierter Leichnam einer zunächst noch nicht identifizierten Frau gefunden worden (siehe dazu die Pressemeldung OTS 2601111 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6207830).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die beim Polizeipräsidium Düsseldorf eingerichtete Mordkommission konnte die Identität des Leichnams nun anhand eines DNA-Abgleichs zweifelsfrei geklärt werden. Demnach handelt es sich bei der Verstorbenen um die im Jahr 1965 geborene, langjährige Lebensgefährtin des mittlerweile verstorbenen Wohnungsinhabers.

Die Frau war bislang nicht als vermisst gemeldet worden. Auch lagen keinerlei Informationen über ihr Ableben bei den zuständigen Ämtern vor. Die Polizei hat Angehörige der Verstorbenen informiert und geht davon aus, dass sie Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Dies ergaben erste Befunde im Rahmen der Obduktion durch die zuständige Rechtsmedizin.

Wann die Frau zu Tode kam, ist derzeit noch nicht geklärt und weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Aufgrund von übereinstimmenden Zeugenhinweisen und den bisherigen Ermittlungsergebnissen erhärtete sich zudem der Tatverdacht gegen den verstorbenen Bewohner der betroffenen Wohnung. Die Motivlage ist noch unklar.

Wie von der Kreispolizeihörde Mettmann berichtet, hatte sich der Beschuldigte am 6. November 2025 während eines Durchsuchungseinsatzes der Polizei wegen des Verdachts eines Waffendeliktes mit einer in der Wohnung versteckt gelagerten Schusswaffe selbst lebensgefährlich verletzt. Der damals 52-Jährige war kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen gestorben (siehe unsere Pressemitteilung unter der ots-Nummer 2511024 mit folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6153211).

