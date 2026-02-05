Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertige Mercedes G-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2602023

Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, wurde in Erkrath ein Mercedes AMG G63 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstagabend stellte eine 48-jährige Erkratherin ihren zwei Jahre alten Mercedes AMG G63 in einer Einfahrt an der Sandheider Straße ab. Am Mittwochmorgen bemerkte sie, dass das Auto gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Geländewagen einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Videoaufzeichnungen belegen, dass der graue Mercedes am Mittwochmorgen gegen 4:35 Uhr von zwei Männern gestohlen wurde. Eine nähere Beschreibung des Duos liegt jedoch leider nicht vor. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von rund 200.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Sandheider Straße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Standort des Mercedes tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

