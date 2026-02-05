Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602021

Ratingen / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Mittwoch (4. Februar 2026) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hegelstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie hierzu im Zeitraum zwischen 11 Uhr am Dienstag (3. Februar 2026) und 0:15 Uhr am Mittwoch die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Dienstagvormittag (3. Februar 2026) sind bislang noch unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Katzbergstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter hierzu im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 11:35 Uhr die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in das Haus. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, was entwendet wurde. Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Ebenfalls am Dienstag kam es außerdem noch zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Fabriciusstraße in Immigrath. Gegen 12:15 Uhr klingelte es an der Haustür der 80-jährigen Bewohnerin, die jedoch ihre Tür nicht öffnete, da sie keinen Besuch erwartete. Kurz darauf hörte die Dame, dass sich zwei Personen an ihrem Wohnzimmerfenster zu schaffen machten. Als sie nachschaute, stellte sie zwei Frauen fest, die augenscheinlich versuchten, in ihr Haus einzudringen. Eine von ihnen soll blonde Haare gehabt haben, die andere trug einen grünen Anorak. Das Duo flüchtete jedoch bei Erblicken der Bewohnerin. Die Seniorin informierte anschließend gegen 13:30 Uhr die Polizei, die zwar noch nach den Täterinnen fahndete, aufgrund des zeitlichen Verzugs jedoch keine Verdächtigen mehr antraf.

Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Ein Karton mit 27 Notebooks sowie drei Laptops: Das ist die Beute eines Einbruchs in Büroräume an der Rheinpromenade in Monheim am Rhein. Ein Mitarbeiter des Unternehmens stellte am Dienstag (3. Februar 2026) als er das Büro gegen 7:25 Uhr betrat fest, dass ein Fenster zu den Räumlichkeiten aufgehebelt worden war. Zudem waren mehrere Schränke durchwühlt worden. Der Tatzeitraum konnte leider nicht näher eingegrenzt werden - letztmalig betreten worden war das Büro von Mitarbeitern vor über einer Woche. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

