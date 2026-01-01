Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Ruhiger Jahreswechsel 2025/26 - Feuerwehr und Rettungsdienst gut vorbereitet

Bergisch Gladbach (ots)

Die Silvesternacht stellt Feuerwehr und Rettungsdienst traditionell vor besondere Herausforderungen, die eine sorgfältige Einsatzvorplanung erforderlich machen. Um auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet zu sein, wurden neben den regulär besetzten Feuer- und Rettungswachen auch die Feuerwehrhäuser in der Stadtmitte, in Herkenrath und in Paffrath/Hand durch ehrenamtliche Einheiten besetzt. Zusätzlich wurde ein weiterer Rettungswagen in Dienst gestellt, um die Kapazitäten im Rettungsdienst zu erhöhen.

Einsatzbilanz

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr wurden insgesamt 20 Einsätze durch Feuerwehr und Rettungsdienst abgearbeitet.

- 9 Brandschutzeinsätze (Vorjahr: 9) - 11 Rettungsdiensteinsätze (Vorjahr: 18)

Bei den Brandschutzeinsätzen handelte es sich überwiegend um kleinere Einsatzlagen, wie brennende Abfallbehälter und sonstige Kleinbrände. Größere Schadenslagen oder zeitkritische Paralleleinsätze blieben glücklicherweise aus. Bereits im Tagesverlauf kam es zu sechs Einsätzen der Feuerwehr, von denen drei auf eine unsachgemäße Nutzung von Feuerwerkskörpern zurückzuführen waren.

Witterung begünstigt ruhiges Einsatzgeschehen

Die Witterung war nasskalt und lag knapp über dem Gefrierpunkt. Insgesamt waren verhältnismäßig wenige Menschen auf den Straßen unterwegs. Dies wirkte sich auch auf das Einsatzaufkommen aus. Das Einsatzgeschehen bewegte sich über die gesamte Nacht hinweg im erwartbaren und gut beherrschbaren Rahmen.

Hinweis zum Umgang mit Feuerwerksresten

Im Stadtgebiet konnte jedoch eine wiederkehrende Unart festgestellt werden: In mehreren Straßen brannten zurückgelassene Feuerwerksbatterien, die nach der Benutzung unbeaufsichtigt am Straßenrand abgestellt worden waren. Diese Kleinbrände führten zu zusätzlichen Brandschutzeinsätzen und hätten durch ein sachgerechtes Ablöschen und Entsorgen der Feuerwerksreste vermieden werden können.

Dank an die Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bedankt sich bei allen Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes für ihren engagierten und professionellen #EinsatzfürGL zum Jahreswechsel.

Neujahrswünsche

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes, sicheres und glückliches Jahr 2026. (es)

