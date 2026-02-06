POL-ME: Hochwertiger Pick-Up gestohlen - 2602029

Polizei Mettmann

Hochwertiger Pick-Up gestohlen

Langenfeld (ots)

Am Freitag, 6. Februar 2026, stahlen unbekannte Täterinnen oder Täter in Langenfeld einen hochwertigen Dodge RAM 1500 Pick-Up. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der weiße Dodge war von seinem Besitzer am Donnerstag, 5. Februar 2026, auf einem Stellplatz in der Straße Zur Schlenkhecke in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt worden. Am Freitagmorgen bemerkte er kurz nach 8 Uhr den Diebstahl des knapp drei Jahre alten Autos, dessen Wert auf circa 100.000 Euro geschätzt wird.

Zeugen hatten den Dodge zuletzt gegen 7:20 Uhr auf dem Stellplatz gesehen. Der Diebstahl dürfte sich daher zwischen 7:20 Uhr und 8:15 Uhr am Freitagmorgen ereignet haben. Wie die unbekannten Täterinnen oder Täter das Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) entwendeten, ist zurzeit noch unklar.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Dodge zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sie fragt: Wer hat im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Dodge RAM 1500 machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

