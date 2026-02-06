Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602028

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Donnerstag, 5. Februar 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Hilden in die Büroräume eines Holzhandels an der Heinrich-Lersch-Straße ein. Sie zerschlugen zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 4. Februar 2026, und 6 Uhr am folgenden Tag ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten gewaltsam einen Tresor. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, brachen Unbekannte in Erkrath zwischen 6 Uhr und 20:15 Uhr in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Schinkelstraße ein. Sie schlugen die Scheibe einer Balkontür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten nach Angaben der Bewohnerin jedoch nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Monheim am Rhein zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Klagenfurter Straße ein. Sie hebelten eine Terassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Die genaue Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen brachen Unbekannte am Donnerstag, 5. Februar 2026, zwischen 13 Uhr und 22:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Industriestraße ein. Sie zerschlugen die Scheibe einer Balkontür, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Mittwoch, 4. Februar 2026, 22 Uhr, und Donnerstag, 5. Februar 2026, 7:30 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in das Hauptgebäude der Schule im Neanderland am Thunesweg ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich anschließend ebenfalls gewaltsam Zugang zu diversen, abgeschlossenen Räumen wie Klassenräumen, dem Lehrerzimmer, dem Schulkiosk und dem Büro der Schulleitung. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell