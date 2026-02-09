Polizei Mettmann

POL-ME: 45-Jährige bei Handtaschenraub leicht verletzt - 2602032

Ratingen (ots)

Am Samstagabend, 7. Februar 2026, raubte ein Mann einer 45-Jährigen in einem Park in Ratingen-West ihre Handtasche. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:15 Uhr ging eine 45-jährige Ratingerin zu Fuß von der Magdeburger Straße in Richtung Maximilian-Kolbe-Platz. In Höhe des dortigen Parks nahe der Heilig-Geist-Kirche bemerkte sie einen Mann, der sich ihr von hinten näherte.

Der Täter schubste sie und stahl zugleich ihre Handtasche, die sie zu diesem Zeitpunkt über der Schulter trug. Durch den Stoß fiel die 45-Jährige nach eigenen Angaben zu Boden. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Täter floh mit der schwarzen Kunstledertasche in Richtung Breslauer Straße und entkam unerkannt.

Der Räuber kann lediglich als 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet.

Die 45-Jährige erstattete erst am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat am Samstagabend, 7. Februar 2026, in dem Park beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Räuber machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

