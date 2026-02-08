POL-ME: Überfall auf Tankstelle - Mitarbeiter mit Messer bedroht - 2602031

Polizei Mettmann

Am Freitag, 6. Februar 2026, überfielen drei Täter eine Tankstelle in Velbert-Neviges und bedrohten dabei einen Mitarbeiter sowie einen weiteren Mann mit Messern. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte aber trotz Fahndung die Täter nicht stellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:20 Uhr betraten zwei der drei Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Siebeneicker Straße. Ein weiterer Täter wartete derweil vor dem Verkaufsraum.

Die maskierten Männer bedrohten den Mitarbeiter sowie einen zufällig anwesenden weiteren Mann mit Messern und forderten den 25-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter auf, ihnen den Inhalt der Kasse auszuhändigen.

Sie entwendeten anschließend einen dreistelligen Betrag aus der Kasse und flüchteten in Richtung der Steinstraße.

Die herbeigerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese blieb jedoch leider erfolglos.

Die Täter sprachen akzentfrei Deutsch und werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - circa 16 bis 18 Jahre alt - mintfarbene Winterjacke mit Kapuze, graue Hose, schwarze Schuhe

Person 2:

- männlich - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - circa 16 bis 18 Jahre alt - weiße Mütze - beige Winterjacke mit Kapuze - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe - Rucksack mit Aufschrift "Nike" - Handschuh an der linken Hand

Person 3:

- männlich - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - circa 16 bis 18 Jahre alt - schwarze Jacke mit weißer Aufschrift "The North Face" - schwarze Hose und schwarze Schuhe - graues Halstuch

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitag, 6. Februar 2026, in Velbert an der Siebeneicker Straße gegen 22:20 Uhr Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Velbert unter Telefon 02051 946-6110.

