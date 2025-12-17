Feuerwehr Ense

FW Ense: Feuerwehr Ense verabschiedet Leiter der Feuerwehr - Wechsel in der Wehrführung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde in der Alten Post in Ense-Bremen wurde am Dienstagabend Andreas Düser als Leiter der Feuerwehr Ense verabschiedet. Zu der Veranstaltung kamen neben Bürgermeister Busemann die Zug- und Gruppenführer aller Enser Feuerwehreinheiten, die stellvertretenden Zugführer, sowie die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates, Vertreter der Gemeindeverwaltung und die Ehren-Gemeindewehrführer Günter Hallenkamp und Friedhelm Peck zusammen. In seiner Laudatio würdigte Bürgermeister Rainer Busemann die achtjährige Amtszeit von Andreas Düser als Leiter der Feuerwehr sowie dessen insgesamt 23-jährige Tätigkeit in verschiedenen Führungsfunktionen. Er ging dabei auf prägende Stationen und Meilensteine ein. Insbesondere die Beschaffung wichtiger Einsatzfahrzeuge - darunter der Gerätewagen Logistik, zwei neue Löschfahrzeuge sowie zuletzt die Drehleiter - bezeichnete Busemann als richtungsweisend für die Weiterentwicklung der Feuerwehr Ense. Ein ausdrücklicher Dank galt zudem Düsers Ehefrau Ruth Schulte-Düser für ihre Unterstützung bei der zeitintensiven und verantwortungsvollen Tätigkeit ihres Mannes. Nachfolger von Andreas Düser wird - nach Anhörung der Wehr und Bestätigung durch den Gemeinderat - Thomas Meier aus Hünningen. Der 47-jährige Elektriker ist seit 14 Jahren stellvertretender Leiter der Feuerwehr und seit 1995 Mitglied der Löschgruppe Hünningen. Auch seine Ehefrau Ines sowie die beiden Töchter engagieren sich in der Feuerwehr, unter anderem im Musikzug Bremen und im Feuerwehr-Spielmannszug Hünningen. Als neuer stellvertretender Leiter der Feuerwehr rückt Ludger Schwarze aus der Löschgruppe Höingen in die Wehrführung nach. Der 54-jährige ist beruflich als CAM-Programmierer tätig und seit 36 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr Ense. Schwarze ist mit Ehefrau Melanie verheiratet und bekleidete im Laufe seiner Dienstzeit verschiedene Führungsfunktionen. Seit 2015 ist er Zugführer des Löschzuges 3, bestehend aus den Einheiten Höingen, Hünningen und Waltringen. Auch die beiden erwachsenen Söhne gehören der Einsatzabteilung der Feuerwehr Ense an. Als zweiter stellvertretender Leiter der Feuerwehr bleibt Jürgen Gottwald weiterhin im Amt. Seine aktuelle Amtszeit endet erst am 1. April 2026.

Thomas Meier und Ludger Schwarze erhielten bereits ihre Ernennungsurkunden aus den Händen von Bürgermeister Rainer Busemann. Offiziell treten sie ihre Ämter jedoch erst zum 1. Januar 2026 an.

Thomas Meier wurde für die Dauer von 6 Jahren als Leiter der Feuerwehr zum Ehrenbeamten ernannt.

Da Ludger Schwarze zunächst noch den Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr" im Institut der Feuerwehr in Münster absolvieren muss, wurde er zunächst kommissarisch für die Dauer von 2 Jahren ernannt.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell