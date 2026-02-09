Polizei Mettmann

POL-ME: Reifen an mindestens acht Autos zerstochen: Polizei ermittelt - 2602037

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben am Sonntag (8. Februar 2026) zwei bislang noch nicht bekannte Jugendliche Reifen von mehreren Autos im Berliner Viertel zerstochen. Die Polizei ermittelt und bittet darum, dass sich die Zeugen, die die Jugendlichen bei den Taten beobachtet haben, mit der Polizei in Verbindung setzen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 15:15 Uhr spielten mehrere Kinder auf einem Spielplatz an der Tegeler Straße im Berliner Viertel. Hierbei beobachteten sie zwei Jugendliche, die sich in verdächtiger Art und Weise zwischen den auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellten Autos aufhielten - und augenscheinlich gerade dabei waren, Reifen zu zerstechen.

Die Kinder handelten genau richtig und machten Anwohner auf die Taten aufmerksam, welche wiederum die Polizei alarmierten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Zu ihnen liegt jedoch die folgende Beschreibung vor:

- männlich - etwa 15 bis 16 Jahre - südosteuropäisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - schwarzer Bart - trugen schwarze Pullover sowie eine graue beziehungsweise grüne Steppjacke

Auf und rund um den Parkplatz stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt acht Autos mit zerstochenen Reifen fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen.

Die Polizei bittet darum, dass sich die Eltern der Kinder, die die Jugendlichen vom Spielplatz aus beobachtet hatten, mit der Polizei in Verbindung setzen, umso möglicherweise Zeugenaussagen mit wichtigen Hinweisen der Kinder aufnehmen zu können. Die Polizei in Monheim am Rhein ist hierfür sowie für alle sonstigen Hinweise unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell