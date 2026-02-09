Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602038

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Zwischen Donnerstag, 29. Januar 2026, 12 Uhr, und Freitag, 6. Februar 2026, 16 Uhr, drangen Unbekannte in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Erkrather Peter-Rosegger-Straße ein. Sie hebelten einen Rollladen auf, konnten jedoch keine Wertgegenstände entwenden.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Samstag, 7. Februar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16:30 Uhr und 20:40 Uhr in Haan in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße ein. Sie hebelten eine Terassentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Sonntagabend, 8. Februar 2026, drang eine unbekannte Person zwischen 18:55 Uhr und 19:05 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Verlach in Hilden ein. Videoaufnahmen zeigen, wie der oder die Maskierte die Räume durchsucht. Zutritt verschaffte sich der Einbrecher oder die Einbrecherin durch ein eingeschlagenes Fenster an der Rückseite des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zwischen Freitag, 6. Februar 2026, 23:50 Uhr, und Samstag, 7. Februar 2026, 9 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter auch in ein Restaurant am Markt ein. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten und ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 8. Februar 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rheindorfer Straße in Langenfeld ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Zeugen beobachteten am Tattag vor dem Haus zwei Männer, die sich verdächtig verhielten. Sie sollen beide circa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße in Mettmann ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach Aussage der Hausbewohner wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen Samstagmittag, 7. Februar 2026, 12 Uhr, und Sonntagmittag, 8. Februar 2026, 13 Uhr, drangen Unbekannte in Ratingen in die Büroräume eines Baustoffhandels an der Kalkumer Straße ein. Sie hebelten ein Fenstergitter sowie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ebenfalls in Ratingen entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter bei einem Einbruch in ein Haus in der Jägerhofstraße am Sonntag, 8. Februar 2026, Schmuck. Wie die Unbekannten gegen 18:30 Uhr in das Gebäude gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Auch in einem Hochhaus in der Weimarer Straße drangen Unbekannte am Sonntag, 8. Februar 2026, zwischen 14 Uhr und 14:50 Uhr in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell