POL-ME: Motorrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2602045

In der Nacht auf Dienstag, 10. Februar 2026, wurde in Hilden ein Motorrad der Marke Yamaha gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen bemerkte der Besitzer einer individuell umgerüsteten Yamaha 1200 Vmax, dass sein Motorrad von einem Parkplatz in der Straße Am Schalbruch in Höhe der Hausnummer 36 entwendet wurde.

Er hatte das Motorrad - mit einem vom Besitzer geschätzten Wert von circa 25.000 Euro - am Vortag, Montag, 9. Februar 2026, gegen 17 Uhr dort abgestellt. Die Yamaha war mit einem Lenkrad- sowie Kettenschloss gesichert und mit einer Plane abgedeckt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Sie fragt: Wer hat im genannten Zeitraum in der Straße Am Schalbruch Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

