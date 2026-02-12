PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrt ohne Führerschein endet im Straßengraben - 2602048

Langenfeld (ots)

In Langenfeld endete die Autofahrt eines 58-jährigen Monheimers am Mittwochabend (11. Februar 2026) im Straßengraben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 20:40 Uhr war der Monheimer mit seinem Jeep Grand Cherokee von der Bergischen Landstraße aus auf die A 542 gefahren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, welches von der Straße in einen Graben geschleudert wurde.

Durch den Unfall wurde der Jeep so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Nachdem der Fahrer, ein 58 Jahre alter Monheimer, mehrfach erfolglos versucht hatte, das Auto aus dem Graben zu fahren, übernahm ein Abschleppdienst die Bergung des Fahrzeuges.

Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Monheimer seit Jahren keinen gültigen Führerschein hat und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Monheimer muss sich nun in einem weiteren entsprechenden Verfahren verantworten.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

