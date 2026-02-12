POL-ME: Fahrt ohne Führerschein endet im Straßengraben - 2602048

Polizei Mettmann

In Langenfeld endete die Autofahrt eines 58-jährigen Monheimers am Mittwochabend (11. Februar 2026) im Straßengraben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 20:40 Uhr war der Monheimer mit seinem Jeep Grand Cherokee von der Bergischen Landstraße aus auf die A 542 gefahren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, welches von der Straße in einen Graben geschleudert wurde.

Durch den Unfall wurde der Jeep so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Nachdem der Fahrer, ein 58 Jahre alter Monheimer, mehrfach erfolglos versucht hatte, das Auto aus dem Graben zu fahren, übernahm ein Abschleppdienst die Bergung des Fahrzeuges.

Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Monheimer seit Jahren keinen gültigen Führerschein hat und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Monheimer muss sich nun in einem weiteren entsprechenden Verfahren verantworten.

