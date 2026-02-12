Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602049

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, drangen Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Müllerbaum in Wülfrath ein. In der Zeit von 17:45 Uhr bis 19 Uhr schnitten sie das Glas der rückwärtig gelegenen Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt.

Am Mittwochabend, 11. Februar 2026, versuchten Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Erlenweg einzudringen. Gegen 19:40 Uhr vernahm ein Bewohner verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als er nachschaute, stellte er eine eingeschlagene Scheibe an der Terrassentür fest. Eine Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nach den flüchtigen Täterinnen oder Tätern verlief leider erfolglos. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 15. Dezember 2025 bis zum 11. Februar 2026 kam es zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus am Dachsring. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gewaltsam durch ein Fenster im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 10. Februar 2026, bis Mittwochmorgen, 11. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Hans-Sachs-Straße in Hilden. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher gelangten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Objekt. Anschließend öffneten sie einen Möbeltresor gewaltsam und entwendeten eine geringe vierstellige Summe Bargeld. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt. Der Geschäftsführer stellte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 6:50 Uhr fest und alarmierten folgerichtig die Polizei. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwochnachmittag, 11. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße. In der Zeit von 17 Uhr bis 19:15 Uhr brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter die Terrassentür auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Mittwochabend, 11. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Weißenstein. Gegen 20 Uhr bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin ein verdächtiges Geräusch aus dem Nachbargarten. Als sie nach dem Rechten schaute, stellte sie zwei Männer fest, die auf der Terrasse der Nachbarn an der Terrassentür hantierten. Als sie die Männer ansprach, flohen diese unmittelbar über den rückwärtig gelegenen Zaun in Richtung der Straße Am Alten Broich. Anschließend bemerkte die aufmerksame Zeugin, dass sich ein weißer Transporter in Richtung Weißenstein entfernte. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei, die eine Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern einleitete, zu der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde. Die Männer konnten jedoch leider im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten im Anschluss fest, dass das Fensterglas der Terrassentür beschädigt war und leiteten ein Verfahren ein.

Die Zeugin kann die flüchtigen Täter lediglich als 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschreiben. Beide Männer sollen Fleecejacken getragen haben und hatten ein schwarzes Mundtuch über das Gesicht gezogen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell