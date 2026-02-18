Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt-Unfall mit betrunkenem PKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- Am Dienstag, 17.02.2026, verlief ein Alkoholvortest nach einem Unfall positiv. Polizisten stellten den Führerschein des Fahrers sicher.

Ein 44-jähriger Herforder befuhr gegen 18:30 Uhr mit seinem Dacia die Straße Sandbrink in Richtung Milser Straße und beabsichtigte an der Einmündung auf die Milser Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 58-jährigen Bielefelders, der mit seinem Kia Rio die Milser Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Der Bielefelder und sein 58-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ein Alkoholvortest des 44-Jährigen verlief positiv und ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell