PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt-Unfall mit betrunkenem PKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- Am Dienstag, 17.02.2026, verlief ein Alkoholvortest nach einem Unfall positiv. Polizisten stellten den Führerschein des Fahrers sicher.

Ein 44-jähriger Herforder befuhr gegen 18:30 Uhr mit seinem Dacia die Straße Sandbrink in Richtung Milser Straße und beabsichtigte an der Einmündung auf die Milser Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 58-jährigen Bielefelders, der mit seinem Kia Rio die Milser Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Der Bielefelder und sein 58-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ein Alkoholvortest des 44-Jährigen verlief positiv und ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:30

    POL-BI: Täter nehmen Opfer zweimal aus

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrügern, die Betrugs-Opfern falsche Hoffnungen machen und so zum zweiten Mal um ihr Geld bringen. Ein Bielefelder erhielt Anfang Januar einen Anruf von einem Mann, der vorgab von der Börse zu sein. Er habe den Auftrag, das Geld von Betrügern, welches in der Frankfurter Börse aufgefallen sei, an den Bielefelder zurück zu zahlen. Was zuvor ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:48

    POL-BI: Silberner Mercedes nach Unfall auf A2 gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 / Rheda Wiedenbrück - Am Sonntag, 15.02.2026, verlor eine Fahrerin auf der A2 die Kontrolle über ihren Wagen, als ein Mercedesfahrer kurz vor ihr einscherte, um den Fahrstreifen zu wechseln. Er setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 28-jährige Fahrerin aus Sankt-Augustin befuhr gegen 19:50 Uhr die A2 auf dem mittleren Fahrstreifen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren