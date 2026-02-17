Polizei Bielefeld

POL-BI: Silberner Mercedes nach Unfall auf A2 gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Rheda Wiedenbrück - Am Sonntag, 15.02.2026, verlor eine Fahrerin auf der A2 die Kontrolle über ihren Wagen, als ein Mercedesfahrer kurz vor ihr einscherte, um den Fahrstreifen zu wechseln. Er setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die 28-jährige Fahrerin aus Sankt-Augustin befuhr gegen 19:50 Uhr die A2 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh wechselte ein Mercedesfahrer plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wechselte die 28-Jährige auf den linken Fahrstreifen und geriet dabei ins Schlingern.

Zuerst schleuderte ihr Opel Meriva gegen die rechte Seitenschutzpanke, prallte dort ab und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Schließlich kam er auf dem rechten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Mercedes-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Die Opelfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung konnte sie auf eigenen Wunsch entlassen werden.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, blieb der rechte Fahrstreifen eingezogen. Ab 20:40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Der gesuchte Fahrer fuhr einen silbernen Mercedes, bei dem es sich um ein neueres Modell, ab Baujahr 2025, handeln könnte.

Hinweise zu dem Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell