Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldener Piaggio-Roller gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Die Polizei sucht Zeugen eines Roller-Diebstahls. Das Fahrzeug wurde am Montagnachmittag, 16.02.2026, entwendet.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Roller gegen 18:00 Uhr vor einem Haus an der Straße Auf der Horst abgestellt. Als er das matt-gold lackierte Kleinkraftrad um 18:30 Uhr aufsuchte, war es bereits entwendet. Auf dem Gepäckträger ist eine abschließbare Gepäckbox montiert.

Zeugen melden sich zum Diebstahl, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Rollers beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell