Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldener Piaggio-Roller gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Die Polizei sucht Zeugen eines Roller-Diebstahls. Das Fahrzeug wurde am Montagnachmittag, 16.02.2026, entwendet.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Roller gegen 18:00 Uhr vor einem Haus an der Straße Auf der Horst abgestellt. Als er das matt-gold lackierte Kleinkraftrad um 18:30 Uhr aufsuchte, war es bereits entwendet. Auf dem Gepäckträger ist eine abschließbare Gepäckbox montiert.

Zeugen melden sich zum Diebstahl, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Rollers beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

