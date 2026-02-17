Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Kiosk am Nordpark

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Bereits am Donnerstag, den 20.06.2024, überfielen zwei Täter einen Kiosk an der Bremer Straße. Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei jetzt, mit Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, mit Hilfe von Fotos die Täter.

Die jungen Räuber überfielen den Kiosk gegen 23:00 Uhr, unter Vorhalt eines Messers. Mit Zigarettenschachteln und Zigarettenstanden gelang ihnen über die Diebrocker Straße in Richtung Meller Straße die Flucht. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5809044

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, deren Fotos im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht sind: https://polizei.nrw/fahndung/195077

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0521/ 545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell