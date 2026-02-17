PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrecher stehlen Uhren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montagabend, 16.02.2026, erbeuteten Einbrecher aus einem Haus am Hirschweg mehrere Uhren. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr brachen die unbekannten Täter ein zum Garten gelegenes Fenster auf und gelangten in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entwendeten mehrere Uhren. Danach flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

Ein tatverdächtiger Mann soll eine schwarze Jacke und sein Komplize eine blaue Jacke getragen haben. Einer der Beiden soll zudem eine Glatze haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

