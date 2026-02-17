PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch während des Urlaubs

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montagabend, 16.02.2026, meldete ein Bielefelder einen Einbruch in seine Wohnung am Nagoldweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr am Sonntag, 08.02.2026, und 19:30 Uhr am Montag, 16.02.2026. Der Täter gelangte auf eine unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brach dort die verschlossene Wohnungstür auf. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Täter entkam anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Wachsame Nachbarn bieten einen ersten Schutz vor Einbrüchen. Sprechen Sie mit vertrauten Personen, wenn Sie in den Urlaub fahren. Fragen Sie Bekannte oder Familienangehörige, ob diese Ihr Haus oder Ihre Wohnung belebt wirken lassen können. So können Briefkästen geleert, Rollläden und Vorhänge bewegt oder auch Radios und Fernseher unregelmäßig eingeschaltet werden. Den Effekt einer belebten Wohnung können Sie auch durch Zeitschaltuhren erzeugen. Zudem sollten Sie auf Ihren Anrufbeantwortern oder in den sozialen Medien keine Hinweise auf längere Abwesenheit geben.

Weitergehende Hinweise zum Einbruchschutz finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de www.zuhause-sicher.de www.riegelvor.nrw.de

