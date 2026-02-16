PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherduo verschreckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 12.02.2026, wurden zwei Einbrecher gestört, als sie versuchten, in eine Wohnung am Hudeweg einzubrechen.

Eine Bewohnerin hörte gegen 19:00 Uhr Geräusche am Mehrfamilienhaus, nahe der Heeper Straße. Als sie in der Erdgeschosswohnung das Licht einschaltete, erkannte sie die Täter auf der Terrasse. Die Männer ergriffen die Flucht über den Hudeweg in Richtung Auf dem Langen Kampe.

Offenbar hatten sie versucht, über die Terrassentür in die Wohnung einzusteigen.

Die beiden Männer waren etwa 30 Jahre alt und schlank. Der erste Täter war circa 1,80 Meter groß und trug eine blaue Mütze. Der zweite Täter war mit 1,65 Meter etwas kleiner und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:45

    POL-BI: Einbruch über den Wintergarten

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Altenhagen - Am Kusenweg brach ein bisher unbekannter Täter am Samstagabend, 14.02.2026, in ein Mehrfamilienhaus und eine dazugehörige Anliegerwohnung ein. Er stahl hochwertige Taschen und Kleidung. Nach polizeilichen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 20:50 Uhr das Grundstück nahe der Überführung der A2. Zunächst hebelte er die Terrassentür zu einem Wintergarten der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:52

    POL-BI: Zahlreiche Unfälle und Gefahrenstellen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 / A44 / A33 / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld rückte seit Sonntagabend, 15.02.2026, bis zum Vormittag des 16.02.2026, zu diversen Unfällen und Gefahren-stellen bei und durch Schneefall aus. Meistens blieb es bei Sachschäden. Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover rutschte ein Auto gegen 22:35 Uhr zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh in die Leitplanke. Am Auto entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren