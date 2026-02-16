Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherduo verschreckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 12.02.2026, wurden zwei Einbrecher gestört, als sie versuchten, in eine Wohnung am Hudeweg einzubrechen.

Eine Bewohnerin hörte gegen 19:00 Uhr Geräusche am Mehrfamilienhaus, nahe der Heeper Straße. Als sie in der Erdgeschosswohnung das Licht einschaltete, erkannte sie die Täter auf der Terrasse. Die Männer ergriffen die Flucht über den Hudeweg in Richtung Auf dem Langen Kampe.

Offenbar hatten sie versucht, über die Terrassentür in die Wohnung einzusteigen.

Die beiden Männer waren etwa 30 Jahre alt und schlank. Der erste Täter war circa 1,80 Meter groß und trug eine blaue Mütze. Der zweite Täter war mit 1,65 Meter etwas kleiner und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell