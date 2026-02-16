Polizei Bielefeld

POL-BI: Überschlagener PKW - zwei Verletzte

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Jöllenbeck- In den frühen Stunden des Montags, 16.02.2026, überschlug sich ein PKW bei Schneeglätte. Der jugendliche Fahrer besaß keinen Führerschein.

Ein 16-jähriger Bielefelder befuhr gegen 02:00 Uhr mit einem Renault die Beckendorfer Straße in Richtung Schröttinghauser Straße. Im Bereich einer Linkskurve kam er aufgrund der Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke, schleuderte auf die Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 16-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Gegenüber den Polizisten äußerte der PKW-Fahrer, den Fahrzeugschlüssel und anschließend das Fahrzeug unberechtigt genutzt zu haben.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 9500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

