Polizei Bielefeld

POL-BI: 167 Einkaufswagen unterschlagen

POL-BI: 167 Einkaufswagen unterschlagen
Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- Polizisten stellten am Dienstag, 03.02.2026, im Bereich eines Wohngebietes in Sieker 167 zurückgelassene, zum Teil wahllos herumstehende Einkaufswagen fest.

Polizeibeamte bemerkten im Rahmen ihrer Streifenfahrt im Bereich der Stralsunder und Greifswalder Straße auffällig viele herrenlose herumstehende Einkaufswagen. Als die Polizisten die Wagen begutachteten, wurden sie von Passanten angesprochen, die sich über die unzähligen herumstehenden Einkaufswagen beschwerten.

Insgesamt stellten die Beamten 167 Einkaufswagen fest, von denen der Großteil zum nahegelegenen Supermarkt gehörte. Jedoch ist die Nutzung der Einkaufswagen auf das Gelände des Supermarktes begrenzt. Die Polizisten erwischten zwei Frauen, die ihre Einkäufe vor ihren Augen am Wegskamp und am Gerstenkamp jeweils vor einem Haus ausluden. Strafanzeigen wegen Unterschlagung wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn Sie Ihren Einkauf in dem Einkaufswagen eines Supermarktes von dem Gelände des Marktes bis nach Hause schieben und anschließend den Wagen nicht wieder zum Supermarktgelände und Einkaufswagenstand zurückschieben. Hier liegt eine Unterschlagung und somit eine Straftat vor!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

  13.02.2026 – 15:43

    POL-BI: 82 Lkw-Fahrten ohne Fahrerlaubnis

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstag, 12.02.2026, bemerkte der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Bielefeld auf der A2 ein verbotenes Überholmanöver eines Lkw-Fahrers. Die Beamten deckten zahlreiche Verstöße auf. Die Bielefelder Polizisten befuhren die A2 in Richtung Dortmund, als sie am Bielefelder Berg sahen, wie ein Lkw verbotswidrig überholte. Daraufhin führten sie eine Kontrolle des ...

  13.02.2026 – 14:33

    POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Donnerstag, 12.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Am Botanischen Garten ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand hebelten die Täter zwischen 10:45 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen. Dabei nahmen sie Schmuck und Bargeld an sich und flüchteten anschließend unerkannt. ...

