Polizei Bielefeld

POL-BI: 167 Einkaufswagen unterschlagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- Polizisten stellten am Dienstag, 03.02.2026, im Bereich eines Wohngebietes in Sieker 167 zurückgelassene, zum Teil wahllos herumstehende Einkaufswagen fest.

Polizeibeamte bemerkten im Rahmen ihrer Streifenfahrt im Bereich der Stralsunder und Greifswalder Straße auffällig viele herrenlose herumstehende Einkaufswagen. Als die Polizisten die Wagen begutachteten, wurden sie von Passanten angesprochen, die sich über die unzähligen herumstehenden Einkaufswagen beschwerten.

Insgesamt stellten die Beamten 167 Einkaufswagen fest, von denen der Großteil zum nahegelegenen Supermarkt gehörte. Jedoch ist die Nutzung der Einkaufswagen auf das Gelände des Supermarktes begrenzt. Die Polizisten erwischten zwei Frauen, die ihre Einkäufe vor ihren Augen am Wegskamp und am Gerstenkamp jeweils vor einem Haus ausluden. Strafanzeigen wegen Unterschlagung wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn Sie Ihren Einkauf in dem Einkaufswagen eines Supermarktes von dem Gelände des Marktes bis nach Hause schieben und anschließend den Wagen nicht wieder zum Supermarktgelände und Einkaufswagenstand zurückschieben. Hier liegt eine Unterschlagung und somit eine Straftat vor!

