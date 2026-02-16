Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Unfälle und Gefahrenstellen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 / A44 / A33 / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld rückte seit Sonntagabend, 15.02.2026, bis zum Vormittag des 16.02.2026, zu diversen Unfällen und Gefahren-stellen bei und durch Schneefall aus. Meistens blieb es bei Sachschäden.

Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover rutschte ein Auto gegen 22:35 Uhr zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh in die Leitplanke. Am Auto entstand ein schwerer Sachschaden. Um 22:50 Uhr erlitt ein Sprinter-Fahrer leichte Verletzungen zwischen Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld. Am Sprinter entstand schwerer Sachschaden. Ein Fahrzeug geriet zudem gegen 23:05 Uhr zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh gegen die Leitplanke. Es entstand ein leichter Sachschaden.

Gegen 04:50 Uhr wurde der Polizei ein Unfall zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück gemeldet. Ein Lkw mit 27 Tonnen Hundefutter war ins Schleudern geraten und umgekippt, nachdem er plötzlich abbremsen musste. Ein schwarzer Passat soll vor den Lkw gezogen sein. Die Bergung dauert derzeit an.

Um 05:50 Uhr rutschte ein Lkw gegen eine Leitplanke zwischen Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld. Es entstand ein leichter Sachschaden. Gegen 08:00 Uhr rutschte im selben Bereich ein Lkw gegen die Leitplanke. Zudem drehte sich gegen 08:45 Uhr ein Lieferwagen aufgrund der Glätte zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück. Das Fahrzeug geriet nach links in die Schutzplanke. Es entstand ein schwerer Sachschaden.

In Richtung Dortmund steckte auf der A2 gegen 22:55 Uhr, im Bereich zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz, ein Auto in einer Ausfahrt fest. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Um 05:00 Uhr entstand an einem Auto durch einen Alleinunfall ein schwerer Sachschaden zwischen Bad Eilsen und Veltheim. Gegen 10:30 Uhr steckte ein Lkw in der Ausfahrt an der Anschlussstelle Oelde fest.

Auf der A44 in Richtung Kassel, zwischen Büren und dem Autobahnkreuz Wünnenberg, schleuderte ein Auto gegen 22:40 Uhr gegen die Leitplanke. Es entstand ein schwerer Sachschaden.

Auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Paderborn Zentrum, auf der A33 in Richtung Osnabrück, kam es gegen 00:35 Uhr zu einem Auffahrunfall. Beide Autos wurden mit einem schweren Sachschaden abgeschleppt. Gegen 02:35 Uhr stellte sich ein Lkw auf der Richtungsfahrbahn Brilon, zwischen Bielefeld Senne und dem Autobahnkreuz Bielefeld, quer. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Lkw, der Wurst und Fleischwaren geladen hatte, entstand ein schwerer Sachschaden. Gegen 03:20 Uhr konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Um 08:10 Uhr wurde die Fahrbahn freigegeben. Gegen 05:20 Uhr geriet ein Lkw zwischen Etteln und Borchen ins Schleudern und kippte in den Graben. Der Fahrer des mit 22 Tonnen Papierrollen beladenen Lkw blieb unverletzt. Die Bergung dauert an. Um 06:04 Uhr rutschte ein Auto aufgrund des Schnees zwischen Schloß Neuhaus und Sennelager gegen die Mittelschutzplanke. Ein Autofahrer rutschte zudem gegen 06:10 Uhr zwischen Etteln und Borchen gegen die Leitplanke.

Im Stadtgebiet Bielefeld rutschte ein Bus auf der Württemberger Allee gegen 22:50 Uhr aufgrund der Glätte gegen einen Stromkasten. Es entstand ein leichter Sachschaden. Am Senner Hellweg geriet ein Bus gegen 23:15 Uhr gegen einen Baum. Es entstand leichter Sachschaden. Am Kesselbrink brach ein Bus glättebedingt gegen 23:45 Uhr hinten aus und beschädigte eine Ampel. Gegen Mitternacht rutschte ein Bus aufgrund der Glätte auf der Schloßhofstraße gegen einen Verteilerkasten. Im Kreisverkehr an der Oerlinghauser Straße und Obere Hillegosser Straße kollidierten ein Bus und ein Auto gegen 05:40 Uhr. Es entstand leichter Sachschaden. Gegen 07:20 Uhr stieß ein Bus im Bereich Am Waldbad und Wächterstraße mit einem Zaun zusammen. Es entstand kein Schaden. Gegen 11:10 Uhr wurde der Polizei erneut gemeldet, dass ein Bus am Kesselbrink gegen eine Ampel gefahren sei.

Um 23:15 Uhr geriet ein Auto auf der Lagesche Straße ins Schlittern und rutschte gegen eine Baustellen-Barke. Um 00:45 Uhr kollidierte ein Auto mit einem Zaun an der Windelsbleicher Straße, in der Nähe des Südrings.

Eine Unfallflucht ereignete sich um 02:10 Uhr an der Schweriner Straße, in Höhe eines Supermarktes. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen Hydranten, wodurch Wasser auf die Straße lief. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr bremste ein Autofahrer auf der Paderborner Straße, in Höhe Morsestraße, verkehrsbedingt stark ab. Das Auto rutschte dann halb auf den Gehweg und halb in den Graben.

Um 05:20 Uhr fuhren sich zwei Lkw an der OWD-Auffahrt am Südring, in Richtung Autobahn, fest. Die Auffahrt wurde gegen 07:20 Uhr freigegeben. Auf der Detmolder Straße, in Höhe Greifswalder Straße, stand gegen 05:35 Uhr ein Lkw glättebedingt quer und steckte fest. Gegen 06:05 Uhr konnte der Bereich freigegeben werden.

Zudem kam es auf der Winterstraße gegen 06:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lkw und zwei Autos. Es entstand ein leichter und ein schwerer Sachschaden. Auf der Osningsstraße kam ein Lkw gegen 06:50 Uhr nicht mehr weiter und blieb halb im Graben stehen. Um 07:00 Uhr rutschte ein Auto im Bereich Hellfeld und Wolfsheide in den Graben. Um 07:05 Uhr entstand bei einem glättebedingten Auffahrunfall am Willy-Brandt-Platz zwei Mal leichter Sachschaden. Zur selben Zeit kollidierten auf der Schloßstraße, in Höhe Deppendorfer Straße zwei Fahrzeuge. Es entstand zwei Mal schwerer Sachschaden. An der Grafenheider Straßer in Höhe Ladestraße stießen zwei Autos gegen 07:25 Uhr zusammen. Es entstand einmal leichter und einmal schwerer Sachschaden. Um 07:30 Uhr geriet ein Fahrzeug auf der Buschkampstraße in Höhe Bekelheider Straße gegen die Leitplanke. Gegen 07:50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass die Ernst-Rein-Straße vereist sei. Ein Lkw stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Weitere Fahrzeuge fuhren sich fest. Zudem stießen zwei Autos auf dem Jadeweg in Höhe Vennhofallee gegen 09:15 Uhr gegeneinander. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell