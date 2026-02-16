Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über den Wintergarten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Am Kusenweg brach ein bisher unbekannter Täter am Samstagabend, 14.02.2026, in ein Mehrfamilienhaus und eine dazugehörige Anliegerwohnung ein. Er stahl hochwertige Taschen und Kleidung.

Nach polizeilichen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 20:50 Uhr das Grundstück nahe der Überführung der A2.

Zunächst hebelte er die Terrassentür zu einem Wintergarten der Erdgeschosswohnung auf. Von dort aus gelangte er in weitere Räume der Wohnung und durchwühlte mehrere Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Er entwendete diverse Designerhandtaschen, eine Rolex-Uhr, Parfüms, Kleidung, Schuhe und Schmuck.

Anschließend begab sich der Einbrecher zu einer angrenzenden Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort gelangte er über ein auf Kipp stehendes Fenster ins Gebäudeinnere. Offenbar ohne Beute verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell