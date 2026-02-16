PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Multivan-Fahrer nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Sonntag, 08.02.2026, erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 57-jähriger Bielefelder erstattete eine Online-Anzeige. Er befuhr am Sonntag, 08.02.2026, um 12:10 Uhr mit seinem Herrenfahrrad die Radspur der Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Als ihn ein roter Bulli überholte, wurde er von dessen Außenspiegel an der Schulter getroffen. Der Fahrer hielt kurz an und setzte, trotz Ansprache durch den Radfahrer, seine Fahrt fort, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Vom Radfahrer verfolgt fuhr der VW-Fahrer nach links in die Jöllenbecker Straße und anschließend nach rechts in die Westerfeldstraße in Richtung Schildesche.

Wer kann Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug, einem roten VW Multivan mit schwarzem waagerechtem Streifen in halber Höhe, geben?

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

