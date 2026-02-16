PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldschmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Am Samstag, 14.02.2026, stahlen Einbrecher aus einem Haus an der Straße Klashofsiedlung Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 16:15 Uhr und 19:15 Uhr über die Terrassentür in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und nahmen Goldschmuck an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:42

    POL-BI: Multivan-Fahrer nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Sonntag, 08.02.2026, erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 57-jähriger Bielefelder erstattete eine Online-Anzeige. Er befuhr am Sonntag, 08.02.2026, um 12:10 Uhr mit seinem Herrenfahrrad die Radspur der Voltmannstraße in Richtung ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:46

    POL-BI: Einbrecherduo verschreckt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 12.02.2026, wurden zwei Einbrecher gestört, als sie versuchten, in eine Wohnung am Hudeweg einzubrechen. Eine Bewohnerin hörte gegen 19:00 Uhr Geräusche am Mehrfamilienhaus, nahe der Heeper Straße. Als sie in der Erdgeschosswohnung das Licht einschaltete, erkannte sie die Täter auf der Terrasse. Die Männer ergriffen die Flucht über den Hudeweg in Richtung Auf dem Langen Kampe. Offenbar hatten sie versucht, ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:45

    POL-BI: Einbruch über den Wintergarten

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Altenhagen - Am Kusenweg brach ein bisher unbekannter Täter am Samstagabend, 14.02.2026, in ein Mehrfamilienhaus und eine dazugehörige Anliegerwohnung ein. Er stahl hochwertige Taschen und Kleidung. Nach polizeilichen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 20:50 Uhr das Grundstück nahe der Überführung der A2. Zunächst hebelte er die Terrassentür zu einem Wintergarten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren