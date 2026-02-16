Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldschmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Am Samstag, 14.02.2026, stahlen Einbrecher aus einem Haus an der Straße Klashofsiedlung Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 16:15 Uhr und 19:15 Uhr über die Terrassentür in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und nahmen Goldschmuck an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell