Polizei Bielefeld

POL-BI: Fake-Link täuscht Bielefelderin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Bei einem Online-Geschäft am Sonntag, 15.02.2026, täuschten Betrüger eine Bielefelderin, um an ihre Kreditkartendaten zu gelangen.

Eine 36-jährige Bielefelderin stellte gegen 19:00 Uhr in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Verkauf ein. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Angebotes meldete sich bei ihr schon eine Interessentin. Die vermeintliche Käuferin täuschte vor, den Kauf über das Portal abwickeln zu wollen und sandte der 36-Jährigen einen Link. Die Bielefelderin öffnete den gefälschten Link, der täuschend echt wie das Bezahlsystem des Online-Verkaufsportals aussah, und gab ihre Kreditkarten-Daten ein.

Wenig später bemerkte sie, dass bereits ein Geldbetrag in ausländischer Währung abgebucht worden war. Unverzüglich initiierte sie eine Sperrung ihrer Kreditkarte.

Die Polizei erinnert: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie- als Verkäufer - ihre Kontodaten preisgeben sollen!

