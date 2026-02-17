PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Finder gibt nur einen Teil des Fundes ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter behielt nach einem Rucksackfund am Montag, 09.02.2026, zwei PKW-Kennzeichen und die dazugehörigen Unterlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 44-jährige Bielefelderin fuhr zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr mit dem Bus. In ihrem Rucksack hatte sie die Kennzeichen ihres Fahrzeugs sowie die Papiere, um den PKW abzumelden. Als sie am Jahnplatz aus dem Bus stieg, vergaß sie den Rucksack samt Inhalt im Bus. Der Finder gab den Rucksack beim Fundbüro ab. Am 16.02.2026 konnte die 44-Jährige ihn am Fundbüro entgegennehmen.

Jedoch fehlten aus dem Rucksack die beiden Bielefelder Kennzeichen (BI-VV 7777) sowie die Fahrzeugpapiere. Sie erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:55

    POL-BI: Zwei Einbrecher stehlen Uhren

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montagabend, 16.02.2026, erbeuteten Einbrecher aus einem Haus am Hirschweg mehrere Uhren. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr brachen die unbekannten Täter ein zum Garten gelegenes Fenster auf und gelangten in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entwendeten mehrere Uhren. Danach flüchteten sie in eine ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:10

    POL-BI: Fake-Link täuscht Bielefelderin

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Bei einem Online-Geschäft am Sonntag, 15.02.2026, täuschten Betrüger eine Bielefelderin, um an ihre Kreditkartendaten zu gelangen. Eine 36-jährige Bielefelderin stellte gegen 19:00 Uhr in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Verkauf ein. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Angebotes meldete sich bei ihr schon eine Interessentin. Die vermeintliche Käuferin täuschte ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:50

    POL-BI: Einbruch während des Urlaubs

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montagabend, 16.02.2026, meldete ein Bielefelder einen Einbruch in seine Wohnung am Nagoldweg. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr am Sonntag, 08.02.2026, und 19:30 Uhr am Montag, 16.02.2026. Der Täter gelangte auf eine unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brach dort die verschlossene Wohnungstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren