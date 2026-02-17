Polizei Bielefeld

POL-BI: Finder gibt nur einen Teil des Fundes ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter behielt nach einem Rucksackfund am Montag, 09.02.2026, zwei PKW-Kennzeichen und die dazugehörigen Unterlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 44-jährige Bielefelderin fuhr zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr mit dem Bus. In ihrem Rucksack hatte sie die Kennzeichen ihres Fahrzeugs sowie die Papiere, um den PKW abzumelden. Als sie am Jahnplatz aus dem Bus stieg, vergaß sie den Rucksack samt Inhalt im Bus. Der Finder gab den Rucksack beim Fundbüro ab. Am 16.02.2026 konnte die 44-Jährige ihn am Fundbüro entgegennehmen.

Jedoch fehlten aus dem Rucksack die beiden Bielefelder Kennzeichen (BI-VV 7777) sowie die Fahrzeugpapiere. Sie erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

