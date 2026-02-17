PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Suzuki Swift aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 16.02.2026, stahl ein Unbekannter Geld und Getränke aus einem Auto an der Elsa-Brändström-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr schlug ein Täter die Scheibe eines Suzuki Swift ein, der in einem Parkhaus geparkt war. Aus dem Innenraum entwendete er einen geringen Geldbetrag und zehn Flaschen eines Sportgetränks. Anschließend entkam er mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:25

    POL-BI: Einbruch in zwei Hofläden

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup / Quelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.02.2026, brachen unbekannte Täter in zwei Hofläden ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 21:00 Uhr am Freitag, 13.02.2026, und 06:00 Uhr am Samstag, 14.02.2026, brachen Unbekannte in einen Hofladen an der Dornberger Straße, zwischen Bergstraße und Mönkebergstraße, ein. In einen Hofladen an der Alleestraße, in der Nähe der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:05

    POL-BI: Finder gibt nur einen Teil des Fundes ab

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter behielt nach einem Rucksackfund am Montag, 09.02.2026, zwei PKW-Kennzeichen und die dazugehörigen Unterlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 44-jährige Bielefelderin fuhr zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr mit dem Bus. In ihrem Rucksack hatte sie die Kennzeichen ihres Fahrzeugs sowie die Papiere, um den PKW abzumelden. Als sie am Jahnplatz aus dem Bus stieg, vergaß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren