POL-BI: Suzuki Swift aufgebrochen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 16.02.2026, stahl ein Unbekannter Geld und Getränke aus einem Auto an der Elsa-Brändström-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr schlug ein Täter die Scheibe eines Suzuki Swift ein, der in einem Parkhaus geparkt war. Aus dem Innenraum entwendete er einen geringen Geldbetrag und zehn Flaschen eines Sportgetränks. Anschließend entkam er mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell