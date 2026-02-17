Polizei Bielefeld

POL-BI: Suzuki Swift aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 16.02.2026, stahl ein Unbekannter Geld und Getränke aus einem Auto an der Elsa-Brändström-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr schlug ein Täter die Scheibe eines Suzuki Swift ein, der in einem Parkhaus geparkt war. Aus dem Innenraum entwendete er einen geringen Geldbetrag und zehn Flaschen eines Sportgetränks. Anschließend entkam er mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell