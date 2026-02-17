Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in zwei Hofläden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup / Quelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.02.2026, brachen unbekannte Täter in zwei Hofläden ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 21:00 Uhr am Freitag, 13.02.2026, und 06:00 Uhr am Samstag, 14.02.2026, brachen Unbekannte in einen Hofladen an der Dornberger Straße, zwischen Bergstraße und Mönkebergstraße, ein.

In einen Hofladen an der Alleestraße, in der Nähe der Osnabrücker Straße, brachen die Täter zwischen Mitternacht und 07:15 Uhr am Samstag, 14.02.2026, ein

In beiden Fällen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen, zu verdächtigen Fahrzeugen oder tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell