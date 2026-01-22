PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann schlägt Sicherheitsdienst und beleidigt Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.01.2026) belästigte ein 49-Jähriger mehrere Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart. Im weiteren Verlauf ging er den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn körperlich an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige zunächst gegen 03:50 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart mehrere Reisende angepöbelt haben. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn erkannten die Situation offenbar und sprachen den 49-Jährigen auf sein Verhalten an. Dieser soll die deutschen Staatsangehörigen im Alter von 32 und 48 Jahren daraufhin beleidigt haben. Auch nachdem der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn hinzugezogen wurde, soll sich der Tatverdächtige nicht beruhigt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er auch die 27-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit beleidigt und einen der beiden ins Gesicht geschlagen haben. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige schließlich kontrolliert werden. Da sich der deutsche Staatsangehörige im Rahmen der Maßnahmen aggressiv zeigte und auch die Beamten beleidigte, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zur Durchführung der weiteren Maßnahmen wurde der mit 1,4 Promille alkoholisierte Mann zur Dienststelle verbracht. Die Bundespolizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

