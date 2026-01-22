PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hund im Zug führt zu Streit

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 50 Jahren ist es am Mittwochmorgen (21.01.2026) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzte der 50-jährige deutsche Staatsangehörige mit seinem Hund einen aus Tübingen kommenden Regionalzug. Gegen 08:45 Uhr soll der jüngere Mann den 50-Jährigen auf den Umgang mit seinem Hund angesprochen haben. Dabei versuchte er offenbar, die Leine an sich zu nehmen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst ein verbaler Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei erlitt der 28-jährige syrische Staatsangehörige eine leichte Verletzung an der Hand. Alarmierte Bundespolizisten trafen die beiden Kontrahenten beim Halt des Zuges in Stuttgart an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

