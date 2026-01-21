Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Zug

Blaubeuren (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 49 Jahren ist es am Dienstag (20.01.2026) in einem Zug zwischen Ehingen (Donau) und Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 10:00 Uhr zu Fahrkartenunregelmäßigkeiten bei dem aggressiven 49-Jährigen. In dessen Verlauf kam der 26-jährige Reisende hinzu. Hierbei soll sich ein Streitgespräch zwischen ihm und dem 49-Jährigen entwickelt haben. Dieser Streit endete nach aktuellen Informationen in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 49-Jährige eine blutende Nase erlitt. Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die beiden Beteiligten mit deutscher Staatsangehörigkeit beim Halt des Zuges in Blaubeuren an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Der verletzte Tatverdächtige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell