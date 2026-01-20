Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Messer bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Bereits am Sonntag, den 5. Januar 2026, kam es in einer S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte zu einer Bedrohung mit einem Messer. Die Bundespolizei bittet nun - nachträglich - um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen sowie möglichen Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 11:50 Uhr. Ein 42-jähriger Mann soll am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte mit einem Messer hantiert und anschließend gegen eine dort stehende S-Bahn getreten haben. Im weiteren Verlauf stieg der Mann in eine S-Bahn der Linie S2 ein und bedrohte dort mit dem Messer in der Hand andere Fahrgäste. Noch vor der Abfahrt verließ er die S-Bahn wieder und begab sich anschließend in Richtung der Linie S3. Der Bundespolizei gelang es, den Tatverdächtigen einige Tage nach dem Vorfall zu ermitteln und alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchzuführen. Da die Identifizierung des Mannes erst nachträglich erfolgte, wendet sich die Bundespolizei erst zu diesem Zeitpunkt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst bedroht wurden, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1200 zu melden.

