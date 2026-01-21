Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit um die Nutzung der Zugtoilette

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (20.01.2026) kam es in einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Stuttgart zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 18:30 Uhr gerieten nach derzeitigem Kenntnisstand ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 45-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in einen lautstarken Streit. Grund dafür war offenbar die Nutzung der Zugtoilette. Zeugenaussagen zufolge hielt sich der Jüngere über einen längeren Zeitraum in der Zugtoilette auf. Da der 45-Jährige ebenfalls die Toilette nutzen wollte, klopfte er mehrfach gegen die Tür. Als der 22-Jährige die Kabine schließlich verließ, gestikulierte der 45-Jährige Reisende wohl mit seinen Händen. Daraufhin schlug der 22-Jährige dem wartenden 45-Jährigen unvermittelt auf seine Hände. Anschließend beleidigte der Ältere den Jüngeren offenbar mehrfach. Ein 38-jähriger Reisender konnte diesen Vorfall beobachten und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt.

Beim planmäßigen Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof trafen die hinzugerufenen Beamten beide Männer an. Vor Ort wurden alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt.

