BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart - Taschendiebe in Haft

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.01.2026) begingen zwei Tatverdächtige in einem Fernverkehrszug zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart mutmaßlich mehrere Diebstähle.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhren die beiden Männer im Alter von 24 und 26 Jahren gegen 04:10 Uhr mit einem ICE der Deutschen Bahn von Frankfurt am Main nach Stuttgart. Während der Fahrt sollen die algerischen Staatsangehörigen mehrere Reisende bestohlen haben. Unter anderem entwendeten die Tatverdächtigen, zwei Smartphones sowie Bargeld. Eine aufmerksame Reisende konnte die beiden Männer bei der Tatausführung beobachten und informierte das Zugpersonal über den Sachverhalt. Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart wurden beide Personen durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden beide Personen vorläufig festgenommen. Am 19.01.2026 wurden sowohl der 24-Jährige als auch der 26-Jährige dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die algerischen Staatsangehörigen wurden daraufhin durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

