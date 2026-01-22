PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter attackiert Reisenden

Leinfelden/Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (20.01.2026) einen 58 Jahre alten Reisenden in einer S-Bahn der Linie S2 attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 58-Jährige gegen 14:30 Uhr von Leinfelden in Richtung Stuttgart-Vaihingen, als der Unbekannte aus noch unbekannten Gründen den 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen wohl anspuckte, schlug und ihm gegen das Schienbein trat. Anwesende Fahrgäste sollen dem 58-Jährigen zur Hilfe geeilt sein, sodass der mutmaßliche Täter von ihm abließ. Laut Zeugen handelte es sich bei dem Unbekannten um einen Mann mit europäischem Erscheinungsbild, dunklen Haaren und dunklem Bart. Er soll zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Tasche mit goldbraunem Streifen mit sich geführt haben. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
