Polizei Bielefeld

POL-BI: Marktleiterin vereitelt Betrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Eine Supermarktleiterin verhinderte am Dienstag, 17.02.2026, dass Betrüger mit einer Fake-E-Mail Erfolg hatten. Das Opfer sollte Geschenkkarten-Codes weitergeben.

Eine Bielefelderin erhielt am Vormittag eine E-Mail, mit der ihr (auch aufgrund der ähnlichen E-Mailadresse) suggeriert wurde, dass es sich bei dem Absender um ihren Chef handele. Der Absender bat die Bielefelderin, in einem Geschäft Geschenkkarten zu kaufen. Anschließend solle sie die freigelegten Codes abfotografieren und diese Fotos ihm zusenden, um vermeintlich damit Mitarbeiter zu belohnen. Das Geld für den Kauf solle sie lediglich auslegen.

Die Bielefelderin kaufte in einem Supermarkt an der Carl-Severing-Straße die geforderten acht Karten im Gesamtwert von 800 Euro. Die Marktleiterin machte sie jedoch darauf aufmerksam, dass es sich bei dem E-Mail-Verfasser möglicherweise um einen Betrüger handeln könnte. Ihr Verdacht bestätigte sich bei den anschließenden Recherchen und die Bielefelderin erstattete eine Strafanzeige.

