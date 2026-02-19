Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Bank-Mails zu Phishing-Zwecken

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Montag, 16.02.2026, erhielt ein Bielefelder eine gefälschte E-Mail, vermeintlich von seiner Bank.

Ein Bielefelder führte Montagabend im Internet Überweisungen von einem Konto bei seiner Bank durch. Kurz danach erhielt er eine E-Mail, die von seiner Bank zu sein schien, in der behauptet wurde, dass der Bielefelder seine Daten verifizieren solle. Er öffnete den mit gesandten Link der gefälschten E-Mail und gab die geforderten Daten - Namen und Telefonnummer- ein.

Am Dienstagabend erhielt der Bielefelder, mit der Telefonnummer der Bankfiliale, den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser fragte, ob seine Datenkorrekturen sowie eine Kontobevollmächtigung für eine Person im Ausland korrekt seien. Das Opfer verneinte die Kontobevollmächtigung und der vermeintliche Bankmitarbeiter versicherte, dies rückgängig machen zu können. Für diese Durchführung würde der Bielefelder eine TAN erhalten, die er dann am Telefon durchgeben sollte. Das Opfer gab die erhaltene TAN an den Anrufer weiter. Die Betrüger behaupteten nun, es sei bereits etwas von dem Konto des Bielefelders abgebucht worden. Um das Geld zurück zu buchen erhielt er erneut eine TAN, die er ebenfalls am Telefon durchgab.

Etwas später kamen dem Bielefelder Bedenken und er kontrollierte seine Konten. Die Täter hatte bereits eine Geld-Abbuchungen vorgenommen. Er kontaktierte seine Bank und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Bleiben Sie misstrauisch und prüfen Sie erhaltene Nachrichten auf ihre Echtheit! https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

