Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Rollerfahrer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (22.03.) hat sich auf der Häger Straße um 12.40 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 30-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Ford in Richtung Koblenzer Straße. Unmittelbar vor ihr fuhr ein 50-jähiger Löhner auf seinem Kleinkraftrad. Trotz des dortigen Überholverbots beabsichtigte die Herforderin, den Rollerfahrer zu überholen. Auf Höhe des Rollerfahrers bemerkte die Frau dann einen ihr entgegenkommenden Toyota, den ein 43-jähriger Löhner fuhr. Um den frontalen Zusammenstoß zu verhindern, zog sie mit ihrem Ford wieder auf ihre Fahrbahn. Dabei touchierte der Ford den Roller und infolgedessen stürzte der Löhner. Der leicht verletzte Rollerfahrer wurde nach einer ersten Untersuchung durch einen Notarzt vor Ort in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

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