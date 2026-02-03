PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Mehrere verdächtige Anrufe am Montagnachmittag

Eisenberg (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, meldeten sich im Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr mehrere Kundinnen und Kunden verschiedener Banken bei der Polizei, nachdem sie verdächtige Telefonanrufe erhalten hatten. Die Anrufenden meldeten sich namentlich und gaben sich als Mitarbeitende der jeweiligen Hausbank aus. Unter dem Vorwand angeblicher unregelmäßiger Abbuchungen auf den Konten der Betroffenen wurde behauptet, die Bankkarten müssten umgehend gesperrt und durch neue ersetzt werden. Diese neuen Karten sollten angeblich durch einen Kurier persönlich überbracht werden. Um dies vorzubereiten, versuchten die Täter, Kartendaten und PIN telefonisch zu erfragen. Dank der Aufmerksamkeit der Betroffenen kam es in keinem der bislang bekannten Fälle zur Herausgabe persönlicher Daten. Ein wirtschaftlicher Schaden entstand daher nicht.

Präventionshinweis der Polizei

Geben Sie niemals persönliche Daten, PINs oder Zugangsdaten am Telefon preis. Seriöse Banken fragen solche Informationen niemals telefonisch ab.

Übergeben Sie Bankkarten oder Dokumente niemals an unbekannte Personen. Banken schicken regelmäßig keine Kuriere, um Karten abzuholen.

Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort. Rufen Sie anschließend Ihre Bank über die offiziellen Kontaktwege zurück.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben - auch wenn kein Schaden entstanden ist.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und darum, insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugs- und Ausspähversuche zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

