Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Biedesheim - Verkehrsunfall mit Schulbus - L448 voll gesperrt

Biedesheim (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, um 13:22 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 448 zwischen Biedesheim und Lautersheim ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Bus war mit etwa 19 Schulkindern besetzt und auf der Fahrt von Lautersheim in Richtung Biedesheim, als er auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn alleinbeteiligt von der Straße abkam und in einen Straßengraben rutschte.

Unmittelbar nach dem Unfall wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und befinden sich derzeit im Einsatz. Die L448 ist aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

Nach aktuellem Kenntnisstand entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kinder konnten bereits sicher aus dem Bus herausgeführt werden. Sie werden derzeit in einer nahegelegenen Sporthalle betreut und medizinisch untersucht.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 14:29

    POL-PDWO: Kerzenheim - Sachbeschädigung an Pkw in der Goethestraße - Zeugen gesucht

    Kerzenheim (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026, kam es im Zeitraum zwischen etwa 17:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Goethestraße. Eine 44‑jährige Fahrzeughalterin hatte ihren schwarzen Mercedes‑Benz GLC 250 mit ROK‑Kennzeichen ordnungsgemäß und unbeschädigt vor einem Wohnanwesen abgestellt. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:15

    POL-PDWO: Mörsfeld - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L 404 - Nachtragsmeldung

    Mörsfeld (ots) - Die Vollsperrung der L 404 ist nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme wieder aufgehoben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schulbus zum Unfallzeitpunkt mit 18 Schülerinnen und Schülern besetzt. Der Bus kam auf der schneebedeckten Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:21

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Montag, den 02.02.2026, kam es gegen 09:05 Uhr auf der Landstraße L386, zwischen der L401 und Fahrtrichtung OT Haide, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 46-jährige PKW-Fahrer kam witterungsbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem dort befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum ...

    mehr
