Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Biedesheim - Verkehrsunfall mit Schulbus - L448 voll gesperrt

Biedesheim (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, um 13:22 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 448 zwischen Biedesheim und Lautersheim ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Bus war mit etwa 19 Schulkindern besetzt und auf der Fahrt von Lautersheim in Richtung Biedesheim, als er auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn alleinbeteiligt von der Straße abkam und in einen Straßengraben rutschte.

Unmittelbar nach dem Unfall wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und befinden sich derzeit im Einsatz. Die L448 ist aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

Nach aktuellem Kenntnisstand entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kinder konnten bereits sicher aus dem Bus herausgeführt werden. Sie werden derzeit in einer nahegelegenen Sporthalle betreut und medizinisch untersucht.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell