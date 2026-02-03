Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Zusammenstoß gesucht

Wasungen (ots)

Am 27.01.2026 gegen 17:00 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Straße "Neutor" in Wasungen nach rechts in Richtung Meiningen abbiegen. Zur gleichen Zeit befand sich ein Lkw auf der Linksabbiegerspur der B19, welcher in die Straße "Neutor" einbiegen wollte. Ein bislang unbekannter Transporterfahrer signalisierte dem Lkw-Fahrer, dass er auf seine Vorfahrt verzichtet und ihn abbiegen lässt. Aufgrund der geringen Straßenbreite war eine Einfahrt jedoch nicht möglich, sodass die Straße blockiert war und sich die wartende Autofahrerin entschloss auf die Bundesstraße abzubiegen, um für den Lkw Platz zu schaffen. Sie bog nach rechts ab und im gleichen Moment fuhr der Autofahrer an dem stehenden Lkw vorbei geradeaus Richtung Meiningen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Ohne anzuhalten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in einem weißen Transporter pflichtwidrig fort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Transporterfahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0024131/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

