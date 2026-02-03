LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand in Werkstatt"
Suhl (ots)
Die Brandortuntersuchung durch einen externen Gutachter sowie auch die Untersuchung durch die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass der Brand in einer Büchsenmacher-Werkstatt in der Suhler Straße in Goldlauter-Heidersbach Mitte Dezember durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.
