LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand in Werkstatt"

Gumpelstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Montagnachmittag einen Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Gumpelstadt und Waldfisch. Der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr