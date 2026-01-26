PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter bei der Einreise festgenommen

Rheinmünster (ots)

Am Freitagabend (23.01.26) nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Baden-Baden bei der Einreisekontrolle aus Sarajevo einen 67-Jährigen fest. Der bosnische Staatsangehörige war gleich zweimal zur Festnahme wegen Bedrohung ausgeschrieben. Er konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort begleichen und entging damit 75-Tagen Haft. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:45

    BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg

    Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 im Bahnhof Offenburg einen 19-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der 19-Jährige ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:01

    BPOLI-OG: Zweifach gesucht

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 bei der Kontrolle einer Tram aus Frankreich in Kehl einen 20-Jährigen festgenommen. Der tunesische Staatsangehörige wurde wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Demnach hat er eine 120-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiter bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:26

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

    Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.02 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 43-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 10-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren