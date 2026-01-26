Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter bei der Einreise festgenommen
Rheinmünster (ots)
Am Freitagabend (23.01.26) nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Baden-Baden bei der Einreisekontrolle aus Sarajevo einen 67-Jährigen fest. Der bosnische Staatsangehörige war gleich zweimal zur Festnahme wegen Bedrohung ausgeschrieben. Er konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort begleichen und entging damit 75-Tagen Haft. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell