BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter bei der Einreise festgenommen

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 bei der Kontrolle einer Tram aus Frankreich in Kehl einen 20-Jährigen festgenommen. Der tunesische Staatsangehörige wurde wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Demnach hat er eine 120-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiter bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

