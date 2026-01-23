Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim
Iffezheim (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 22.02 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 43-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.
