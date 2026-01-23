BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Altenheim einen 23-Jährigen festgenommen. Gegen den guineischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Veränderns von amtlichen Ausweisen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 40 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt ...

