PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Iffezheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 22.02 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 43-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:23

    BPOLI-OG: Festnahme bei der Grenzkontrolle

    Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Altenheim einen 23-Jährigen festgenommen. Gegen den guineischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Veränderns von amtlichen Ausweisen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 40 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:19

    BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 22.01. bei der Kontrolle eines Zuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen syrischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der 30-Jährige eine 69-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:37

    BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

    Altenheim (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am 21. Januar 2026 ein irakischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Der 45-Jährige war mit seinem Pkw von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass sein internationaler Führerschein (ausgestellt im Irak) eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren